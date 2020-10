Affido e adozione: Forum Famiglie Lazio, sabato presentazione on line del progetto “Confido”

“La pandemia rischia di far passare in secondo piano il prezioso lavoro che viene fatto silenziosamente dalle associazioni che si occupano di affido e adozione nazionale e internazionale, per promuovere la bellezza dell’accoglienza, mostrando che ridare una famiglia a un bambino che non ce l’ha è possibile, e, oggi, è più che mai necessario”. Questo l’appello di Alessandra Balsamo, presidente del Forum Famiglie Lazio, che aderisce al progetto del Forum nazionale “Confido” dedicato al tema dell’affido e dell’adozione, che verrà presentato sabato 31 ottobre alle ore 18 durante un web talk dal titolo “Confidiamo…. nell’accoglienza del cuore”.

Intervengono: Alessandra Balsamo, presidente Forum famiglie Lazio, Alida Montaldi, Presidente Tribunale per i minori di Roma, Margherita Plotti, referente per le adozioni internazionali di Aibi–Associazione Amici dei Bambini, Francesca Cuozzo, psicologa dell’Associazione Papa Giovanni XXIII, Maria Cristina Ivaldi, rappresentante dell’Associazione famiglie per l’accoglienza, Flavia Cerino, avvocato. Modera Marzia Masiello, responsabile del coordinamento e relazioni istituzionali di Aibi.

Con la partecipazione amichevole dell’attore Gabriele Greco che leggerà brani dal libro “Il bambino promesso” di Massimo Bavastro. Sono previste anche le testimonianze di una famiglia affidataria, di una famiglia che accoglie un bambino con disabilità, di una famiglia adottiva e di un tutore volontario di minori stranieri non accompagnati.

“In questo momento storico è fondamentale non disperdere lo sforzo che le associazioni familiari compiono quotidianamente per non lasciare sole le famiglie di fronte alle difficoltà e ancor di più è necessario valorizzare il ruolo sociale che ha famiglia nell’accoglienza, nell’educazione e nell’accudimento dei figli naturali, adottivi o dei bambini in affidamento familiare. Bisogna, tuttavia, rafforzare i legami di solidarietà sul territorio mediante un rinnovato patto di collaborazione e confronto con i referenti istituzionali e il terzo settore”, conclude Balsamo.

L’evento sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook del Forum delle Famiglie Lazio.