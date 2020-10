Papa Francesco: telegramma di cordoglio per la morte del card. Anthony Soter Fernandez

“Sentite condoglianze” al vescovo, ai religiosi e ai laici dell’arcidiocesi di Kuala Lumpur. Ad esprimerle è il Papa, in un telegramma di cordoglio per la morte, avvenuta ieri, del card. Anthony Soter Fernandez, arcivescovo emerito di Kuala Lumpur, in Malesia. “Con gratitudine per la testimonianza fedele allo Spirito del card. Fernandez – prosegue Papa Francesco nel telegramma indirizzato a mons. Leow Beng Kim, arciuvescovo di Kuala Lumpur -, per il suo lungo impegno per la promozione dell’ecumenismo e del dialogo interreligioso, mi unisco volentieri a voi nella preghiera per il suo riposo eterno. A tutto coloro che sono in lutto per la morte del cardinale, nella sicura speranza della Resurrezione, impartisco cordialmente la mia benedizione apostolica come promessa di consolazione e di pace in Gesù Cristo nostro salvatore”.