Ecologia integrale: Fondazione Centesimus Annus, domani sessione conclusiva della conferenza internazionale con card. Turkson e mons. Galantino

Si terrà domani pomeriggio via web la seconda e ultima sessione della Conferenza internazionale 2020 della Fondazione Centesimus Annus pro Pontifice, sul tema “The milestones of the Integral ecology for a human Economy”. Come la prima parte, lo scorso 23 ottobre, a causa dell’emergenza Covid-19 anche questa sessione si svolgerà su piattaforma Zoom, dalle 14 alle 16.30, e si concentrerà su “Education and Training”. Ad aprire i lavori Anna Maria Tarantola, presidente della Fondazione , e Giovanni Marseguerra, coordinatore del comitato scientifico della stessa Fondazione. A seguire, la relazione d’apertura è affidata al card. Peter Turkson, prefetto del Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale. La sessione proseguirà con l’intervento di mons. Guy-Réal Thivierge, segretario generale fondazione Gravissimum Educationis, il quale farà da moderatore al dibattito fra K.J. Martijn Cremers, professore di finanza presso il Mendoza college of business dell’università di Notre Dame; Annamaria Lusardi, professore di economia e contabilità e direttore accademico del Global financial literacy excellence center (The George Washington university school of business); Alessandro Vespignani, fisico ed esperto di epidemiologia computazionale, docente all’università di Boston. A concludere i lavori mons. Nunzio Galantino, presidente Amministrazione del patrimonio della Sede apostolica (Apsa).