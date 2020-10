Europa: Radio Vaticana, domani trasmissione dedicata alla visione di Papa Francesco. Intervengono Letta, p. Occhetta e Gisotti

Sarà dedicata alla visione di Papa Francesco per l’Europa la puntata della rubrica di Radio Vaticana Italia “La Finestra del Papa” in onda domani, venerdì 30 ottobre, dalle 11.35 alle 12 sulle frequenze 105.00 Fm e 103.8 Fm a Roma, digitalradio.it, canale tv 733, in podcast e streaming su www.vaticannews.va. A pochi giorni dal messaggio del Papa pubblicato in occasione del 40° anniversario della Commissione degli episcopati dell’Unione europea (Comece) e del 50° anniversario delle relazioni diplomatiche tra la Santa Sede e Unione europea, a commentare gli interventi di Francesco sull’Europa, si alterneranno in trasmissione Enrico Letta, presidente dell’Istituto Jacques Delors, padre Francesco Occhetta, docente alla Pontificia Università Gregoriana e direttore scientifico dei corsi di Dottrina sociale della Fondazione Centesimus Annus, e Alessandro Gisotti, vicedirettore editoriale dei media vaticani.

Nel suo Messaggio per l’Europa pubblicato martedì scorso, il Papa ha confidato il suo sogno per il Vecchio Continente: “Un’Europa amica della persona e delle persone. Una terra in cui la dignità di ognuno sia rispettata, in cui la persona sia un valore in sé e non l’oggetto di un calcolo economico o un bene di commercio”.