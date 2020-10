Diocesi: mons. Satriano arcivescovo eletto Bari-Bitonto. Mons. Cacucci (amministratore apostolico), “è un pastore umile, amabile e molto capace”

“Il Buon Pastore attraverso il Santo Padre ha scelto mons. Giuseppe Satriano nuovo pastore della arcidiocesi di Bari-Bitonto”. Con queste parole mons. Francesco Cacucci, da oggi amministratore apostolico della diocesi pugliese, ha annunciato il suo successore nella cattedrale di San Sabino di Bari, in contemporanea con l’annuncio dato dalla Sala Stampa vaticana. “È un buon pastore che ha accettato con umiltà – ha detto dall’altare il presule -. Io lo conosco da vario tempo e sono ben lieto della sua successione”. Mons. Satriano, brindisino e dal 2014 arcivescovo di Rossano-Cariati, “è una persona amabilissima, amata e molto capace – ha tenuto a sottolineare mons. Cacucci -. Bari è cresciuta come città e come Chiesa in questi anni, soprattutto nell’attenzione all’Oriente, al mondo ortodosso, e non solo, e al Mediterraneo. Sono molto grato al Papa per questo ruolo che ha dato alla Chiesa di Bari e sono altrettanto molto grato per il successore che mi ha dato”. Cacucci esprime la sua gioia per la nomina di mons. Satriano ma anche per i suoi anni passati nella diocesi di Bari: “Sono vescovo da trentatré anni e il Signore mi ha voluto bene perché mi ha fatto vivere felicemente l’episcopato”.