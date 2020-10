Attentato a Nizza: Comece, “uccisi perché pregavano in una chiesa”

I vescovi delegati delle Conferenze episcopali dell’Unione europea – riuniti in video-conferenza in assemblea plenaria – condannano l’attacco terroristico compiuto oggi a Nizza e pregano per le vittime. È quanto si legge in un tweet rilanciato questa mattina da Bruxelles dalla Commissione delle Conferenze episcopali dell’Unione europea (Comece). “Queste persone – si legge – sono state uccise solo perché volevano pregare il Signore in una Chiesa”.

🔴 During the @ComeceEu Autumn Assembly, the Bishops of the EU condemned #terrorism and prayed for the victims of today's attacks in France, "people who have been killed only because they wanted to pray to the Lord in a church". #Nice #Avignon #FranceAttack pic.twitter.com/M4cbsa12WC

— ComeceEU (@ComeceEu) October 29, 2020