Papa Francesco: nomina mons. Giuseppe Satriano arcivescovo di Bari-Bitonto

Il Papa ha accettato la rinuncia al governo pastorale dell’arcidiocesi metropolitana di Bari-Bitonto, presentata da mons. Francesco Cacucci, e ha nominato arcivescovo metropolita di Bari-Bitonto mons. Giuseppe Satriano, trasferendolo dall’arcidiocesi di Rossano-Cariati. Ne dà notizia oggi la Sala Stampa della Santa Sede. Mons. Satriano è nato l’8 settembre 1960 a Brindisi, nell’omonima arcidiocesi. Dopo gli studi al liceo scientifico di Brindisi è entrato nel Seminario Regionale di Molfetta, dove si è formato al sacerdozio. È stato ordinato presbitero il 28 settembre 1985 per l’arcidiocesi di Brindisi-Ostuni. Nel 2012 ha conseguito la licenza in bioetica presso l’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum di Roma.

Ha svolto i seguenti incarichi: educatore e padre spirituale nel Seminario diocesano di Ostuni, con la responsabilità di seguire il Gruppo di Orientamento Vocazionale (1984-1993); insegnante di religione presso la Scuola Media statale S. Giovanni Bosco e al liceo scientifico statale L. Pepe di Ostuni (1985-1997); vicario parrocchiale della parrocchia Maria Ss. Annunziata di Ostuni (1993-1997); sacerdote fidei donum in Kenya-Marsabit, prima come collaboratore e poi come parroco (1997-2000); rettore del Seminario diocesano (2001-2003). Nel 1985 è divenuto Canonico mansionario e nel 1991 Canonico del Capitolo Cattedrale di Ostuni. È stato vicario episcopale per il Clero e la Vita Consacrata, cappellano del Villaggio Turistico Rosa Marina di Ostuni, responsabile del diaconato permanente e dei ministeri istituiti, assistente delle Missionarie della Regalità, coordinatore dei sacerdoti Missionari della Regalità, responsabile della formazione dei sacerdoti giovani, delegato del Consiglio Affari Economici, segretario generale del Sinodo diocesano. Nel 2003 è stato nominato vicario generale. Eletto alla sede arcivescovile di Rossano-Cariati il 15 luglio 2014, ha ricevuto la consacrazione episcopale il 3 ottobre successivo. È segretario della Commissione per l’Evangelizzazione dei Popoli e la Cooperazione tra le Chiese della Cei. Nella Conferenza episcopale regionale presiede la Commissione per la Dottrina della fede, l’annuncio e la catechesi.