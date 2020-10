Diocesi: Padova, il 31 ottobre la XIX Giornata ecumenica del dialogo cristiano-islamico in versione on line

Si svolgerà in versione on line la XIX Giornata ecumenica del dialogo cristiano-islamico in programma nella diocesi di Padova per sabato 31 ottobre. L’appuntamento, dedicato nel 2020 al tema “Costruiamo una sola umanità”, si celebra ogni anno in Italia nello spirito del primo incontro delle religioni per la pace voluto ad Assisi da Giovanni Paolo II nel 1986.

L’iniziativa, trasmessa dalle 16 in diretta streaming sul canale YouTube della diocesi di Padova, fornirà anche l’occasione – spiega una nota – “di confronto per riflettere insieme, cristiani e musulmani, sulla nuova enciclica di Papa Francesco ‘Fratelli tutti’, unendovi l’esperienza concreta di fraternità che la pandemia di Covid-19 ha suscitato negli scorsi mesi”.

La Giornata patavina è organizzata dall’Ufficio diocesano di pastorale dell’ecumenismo e del dialogo interreligioso, dalle Comunità islamiche di Padova e Provincia, Basilica pontificia di Sant’Antonio, Movimento dei Focolari e Avcp (Associazione veneta per la cittadinanza e la partecipazione). Interverranno l’imam Kamel Layachi e la teologa Nausicaa Marchiori della diocesi di Verona. Spazio poi alla testimonianza di Lorenzo Fazzini, direttore di Emi (Editrice missionaria italiana), che ha pubblicato il testo “Pierre e Mohamed. Algeria, due martiri dell’amicizia” di Adrien Candiard, da cui è nato anche il monologo teatrale “Pierre e Mohamed – Un cristiano e un musulmano amici. Fino alla morte”. Testo e monologo, viene ricordato, si ispirano alla vicenda di Pierre Claverie, vescovo di Orano in Algeria, e del sua amico musulmano Mohamed Bouchikhi, assassinati insieme in Algeria il 1° agosto 1996.