Attentato a Nizza: la solidarietà di Michel e Von der Leyen (Ue). “Uniti e determinati di fronte a barbarie e fanatismo”

Per il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, si tratta di un “attacco abominevole” quello avvenuto oggi a Nizza. “Tutta la mia solidarietà alla Francia e ai francesi” scrive in un tweet in cui esprime la propria vicinanza alle vittime di Nizza e ai loro famigliari. “Tutta l’Europa è con voi”. A sua volta Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, affida a un messaggio su Twitter la sua vicinanza alle vittime di “questo atto atroce”. “Condanno l’attacco atroce e brutale che ha appena avuto luogo a Nizza e sono sinceramente con la Francia”. E aggiunge: “L’intera Europa è solidale con la Francia. Restiamo uniti e determinati di fronte alla barbarie e al fanatismo”.