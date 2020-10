Comitato economico sociale Ue: “Uniti per l’Europa” il motto della nuova presidenza, guidata dall’austriaca Christa Schweng

“Uniti per l’Europa” (United4Eu): questo lo slogan che accompagnerà il mandato della nuova presidente del Comitato economico e sociale europeo (Cese), Christa Schweng, eletta dall’assemblea che si è svolta in questi giorni (27-29 ottobre) e che ha segnato l’inizio di un nuovo mandato per il comitato rinnovato nelle sue cariche e in buona parte dei suoi membri. “Solo uniti potremo superare le difficoltà economiche e sociali causate dal Covid-19, solo uniti potremo dare forma all’Europa del post-pandemia” ha dichiarato Schweng. Dovrà essere un’Europa “economicamente prospera e socialmente inclusiva e sostenibile sul piano ambientale”, che offra “buone condizioni per il business, lavoratori, consumatori e Ong, per prosperare e vivere in una società aperta, basata sui valori europei”.

È necessario “trasformare questa crisi in una opportunità”: via privilegiata, “la transizione digitale e verde e lo sviluppo sostenibile che devono diventare la nostra mentalità e la base per una economica competitiva, che non lascia indietro nessuno”. La nuova presidente ha espresso piena disponibilità a lavorare per la ripresa, a contribuire alla Conferenza sul futuro dell’Europa e a “recuperare la nostra credibilità come partner affidabili”: “abbiamo bisogno di un Comitato che sia unito e lavori con i più alti standard etici e professionali, che abbia un’immagine eccellente”. L’austriaca Christa Schweng è membro del Cese dal 1998 e il suo lavoro al Comitato si è incentrato sui temi dell’occupazione e degli affari sociali.