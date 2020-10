Attentato a Nizza: Fico, “contro il terrorismo dobbiamo unirci come comunità, rispondendo con fermezza e affermando i nostri valori”

“La mia vicinanza al popolo francese per il feroce attentato di Nizza. Contro il terrorismo dobbiamo essere capaci di unirci come comunità, rispondendo con fermezza e affermando i nostri valori”. Così il presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, commenta in un tweet l’attentato che ha nuovamente ferito questa mattina la città della Costa azzurra.

