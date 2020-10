Attentato a Nizza: Di Segni (Ucei), “l’Europa è minacciata non solo dalla emergenza sanitaria”

“L’orrenda strage compiuta in una chiesa di Nizza ci ricorda che quella sanitaria e socio economica non è l’unica emergenza che siamo chiamati ad affrontare”. Lo scrive in una nota diffusa questa mattina la presidente dell’Unione delle Comunità ebraiche italiane Noemi Di Segni che aggiunge: “Non meno significativa è quella posta da un Islam radicale che punta a distruggere le nostre società, i nostri simboli e i nostri valori. Un obiettivo esplicitato anche dalle parole di leader politici che da tempo hanno gettato la maschera. L’Europa, la nostra idea di Europa, è minacciata. Ma potremo difenderla solo se realmente consapevoli delle vite di singoli e comunità intere ormai in pericolo. Solo se convinti della coerenza di non poter mettere sullo stesso piano ogni gruppo e ogni parola. Non è più il tempo di esitazioni e tentennamenti”.