Diocesi: Trento, le celebrazioni del vescovo Tisi per Tutti i Santi e la commemorazione dei defunti

Nella solennità di Tutti i Santi, domenica 1° novembre, l’arcivescovo di Trento, mons. Lauro Tisi, presiederà la Messa in cattedrale, alle 10. La celebrazione sarà trasmessa in diretta su Telepace Trento (canale 601) e in streaming sul portale diocesano. Il pomeriggio, alle 14.30, presiederà la Liturgia della Parola nel cimitero monumentale di Trento.

Lunedì 2 novembre, commemorazione dei defunti, l’arcivescovo Tisi presiederà la Liturgia della Parola, alle 10.45, presso il sacrario militare del cimitero di Trento, in memoria dei caduti di tutte le guerre.