Card. Bassetti positivo al Covid-19: mons. Toso (Faenza), “uniti nella preghiera per la sua guarigione”

“La diocesi di Faenza-Modigliana si unisce nella preghiera alla Chiesa italiana e alla Chiesa di Perugia per la pronta guarigione del cardinale Gualtiero Bassetti”. Lo scrive il vescovo, mons. Mario Toso, nel messaggio di “affettuosa vicinanza” inviato al porporato contagiato dal Covid-19. Ricordando le sue origini marradesi del cardinale, il presule gli ha assicurato le preghiera della diocesi. E da Perugia è giunto un messaggio di ringraziamento. “A partire da Marradi e Faenza, l’apprensione per lo stato di salute del card. Bassetti, come per quanti vengono colpiti da questa condizione, si traduce in preghiera e invocazione per il superamento di questa situazione”, informa la diocesi faentina.