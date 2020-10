Attentato a Nizza: i 27 leader Ue, “uniti alla Francia, fermi nella lotta contro l’estremismo violento”

Charles Michel, presidente del Consiglio europeo, in videoconferenza con i 27 leader Ue (Foto SIR/UE)

“Noi, leader europei, siamo scioccati e rattristati dagli attacchi terroristici in Francia”. Lo si legge in una nota diffusa a Bruxelles e firmata dai 27 capi di Stato e di governo, collegati in videoconferenza per affrontare il problema-Covid. “Condanniamo con la massima fermezza questi attacchi che rappresentano attacchi ai nostri valori condivisi. Siamo uniti e fermi nella nostra solidarietà con la Francia, con il popolo francese e il governo francese, nella nostra lotta comune e continua contro il terrorismo e l’estremismo violento”. Infine, “chiediamo ai leader di tutto il mondo di lavorare per il dialogo e la comprensione tra comunità e religioni piuttosto che per la divisione”.