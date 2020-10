Corruzione: Del Monte (Transparency Italia), “importante difendere il settore sanitario pubblico in questo momento”

“È troppo importante difendere il settore sanitario pubblico in questo momento: medici e amministrativi devono essere messi nelle condizioni di rispondere agli attacchi del Covid-19, senza doversi anche guardare le spalle da corrotti e corruttori. Oggi più che mai, ogni risorsa, ogni euro, spesi in sanità devono essere protetti e tutelati”: lo afferma Davide Del Monte, direttore di Transparency Italia, in occasione della presentazione del Forum per l’integrità in sanità, che apre ufficialmente i battenti oggi.

Lorenzo Segato di React spiega: “Nel Forum mettiamo a fattor comune le migliori competenze dell’anticorruzione in sanità per disegnare le future strategie di integrità. Abbiamo una squadra competente e determinata, che aiuterà tutte le aziende aderenti, al fianco di Anac, Agenas, del Governo e del Parlamento”.

Le prime aziende che hanno aderito al forum sono le Asl di Asti, Bari, Biella, l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, l’Aou Careggi di Firenze, l’Ao “Maggiore della Carità” di Novara e la Apss di Trento.