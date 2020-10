Diocesi: Como, è morto don Bruno Maggioni. Mons. Cantoni, “una vita per l’insegnamento della parola di Dio”

(Foto Michele Luppi - Il Settimanale della diocesi di Como)

“È tornato oggi alla Casa del Padre mons. Bruno Maggioni. Si è spento nella sua abitazione di Como-Muggiò”. Sono queste le parole che la diocesi di Como ha affidato a un breve comunicato, diffuso nel tardo pomeriggio di oggi, per annunciare la morte del noto biblista italiano. Originario di Abbadia Lariana in provincia di Lecco, ma parte della diocesi di Como, don Maggioni aveva compiuto 88 anni lo scorso febbraio. Fu ordinato sacerdote il 26 giugno 1955 e, dopo la consacrazione presbiterale, fino al 1958 ha studiato presso il Seminario Lombardo a Roma. Da allora ha dedicato la sua intera vita all’approfondimento, allo studio e all’insegnamento delle Scritture come docente di Teologia biblica e autore di centinaia di pubblicazioni. È stato inoltre docente del Seminario diocesano. È stato professore dell’Università Cattolica e della Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale. “Siamo profondamente colpiti e addolorati da questo nuovo lutto per la nostra Diocesi e per la Chiesa intera – dice commosso il vescovo Oscar Cantoni –. Don Bruno ha dedicato tutta la sua vita alla Parola di Dio, con amore, passione, competenza, intelligenza. Don Bruno ha veramente incarnato la Parola di Dio e ha donato tutto se stesso all’insegnamento, rivolto a tutti: ai sacerdoti, ai laici, ai consacrati, alla Chiesa e al mondo intero. Ci stringiamo nella preghiera e lo affidiamo all’amore misericordioso di Dio”.