Femminicidio Lucia Chiapperino: mons. Satriano (Bari), “basta sangue innocente, stanchi di assistere impotenti alla morte di tante sorelle”

“Desidero esprimere la mia vicinanza e la mia preoccupazione per la tragica perdita della nostra sorella Lucia a Mariotto, vittima di un gesto efferato da parte di suo marito”. Così mons. Giuseppe Satriano, arcivescovo di Bari-Bitonto, in un comunicato diffuso oggi, giorno della Passione di Cristo, in seguito all’omicidio di Lucia Chiapperino. “La violenza contro le donne è una piaga da combattere con fermezza e solidarietà, promuovendo la cultura del rispetto dell’altro. Siamo stanchi di assistere impotenti alla morte di tante sorelle”, aggiunge il presule. “Nei giorni in cui la Chiesa si prepara a celebrare la Pasqua – osserva –, la cronaca locale ci offre la triste storia di altro sangue innocente versato tra la nostra gente”. Mons. Satriano conclude elevando “una preghiera per implorare la misericordia di Dio su quanto accaduto”, esprimendo “dolore e affetto” per una comunità ferita e scossa.

