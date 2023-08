Solidarietà: Cagliari, consegnato alla Caritas un Fiat Doblò per la distribuzione di alimenti alle persone bisognose

E’ stato consegnato stamattina alla Caritas diocesana di Cagliari il mezzo Fiat Doblò coibentato e refrigerato per la raccolta e distribuzione di alimenti destinato alle persone bisognose nell’ambito del progetto di

solidarietà sociale “Libertà in movimento”. “Ringraziamo sia la società ‘Nuova mobilità sarda’ che tutti i donatori perché permettono alla

Caritas di continuare a servire le persone bisognose”, ha commentato il direttore della Caritas diocesana, don Marco Lai: “Il mezzo permetterà di garantire, anche in questo periodo estivo, il trasporto di viveri destinato alla mensa per i poveri. Un segno concreto di solidarietà ancora più

significativo in ques9 tempi difficili, da parte di una comunità corresponsabile e attenta affinché nessuno res9 indietro”. “Siamo felici perché nonostante questo momento di forte crisi economica”, spiega Massimo Pisanu, responsabile del progetto “Libertà in movimento”: “Grazie alla generosità e disponibilità di una ventina di imprenditori di Cagliari e hinterland che hanno sponsorizzato il progetto, siamo riusciti a portare avanti il nostro impegno solidale verso i bisognosi”.