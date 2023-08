Diocesi: Cefalù, il 2 agosto presentazione e inaugurazione della mostra di arte liturgica “Spiritus Hominis” nell’Osterio Magno

Mercoledì 2 agosto sarà inaugurata la mostra “Spiritus Hominis. Itinerari d’arte liturgica nel Museo diffuso della diocesi di Cefalù” curata dal Museo diffuso diocesano e dalla Cooperativa sociale Il Segno.

“Spiritus Hominis” è l’evoluzione dell’antico concetto di “Genius Loci”. L’esposizione temporanea vuole infatti esaltare la bellezza dell’arte liturgica e dei beni culturali, di tutte quelle opere frutto dello spirito dell’uomo, di donne e uomini del nostro territorio o entrati in una duplice relazione culturale-cultuale con esso. Un percorso museale che vedrà esposte le opere d’arte liturgica più rappresentative tra quelle custodite dalle parrocchie del comprensorio diocesano, trasformando la sede espositiva dell’Osterio Magno di Cefalù in una “vetrina” per la conoscenza, la valorizzazione e la promozione di tutto il patrimonio culturale/cultuale della diocesi.

L’Osterio Magno diventerà dunque il punto di partenza di un viaggio alla ri-scoperta dell’entroterra delle Madonie e della Valle del Torto con i suoi tesori artistici e paesaggistici, luoghi ricchi di storia e tradizioni unici. Le prime opere esposte saranno una selezione dei tesori custoditi in maniera permanente presso il Museo ecclesiastico Santa Maria Maggiore di Geraci Siculo (PA).

La presentazione della mostra si svolgerà presso la chiesa Santo Stefano (in Piazza Spinola, sul Corso Ruggero) a Cefalù alle 18.30. Interverranno il vescovo Giuseppe Marciante, il sindaco di Geraci Siculo Luigi Iuppa, il sindaco di Cefalù Daniele Salvatore Tumminello e il direttore del Museo diffuso diocesano Massimo Trobia, moderati dalla presidente della Cooperativa Sociale Il Segno Raffaella Maggiore. Seguirà l’inaugurazione presso la prestigiosa sede espositiva dell’Osterio in via Amendola.