Gmg Lisbona: Cile, oggi nella parrocchia di Nossa Senhora dos Navegantes la messa dei circa duemila giovani partecipanti

(Foto Cech)

La maggior parte dei pellegrini cileni che parteciperanno alla Gmg Lisbona2023 si è riunita nella diocesi di Aveiro. Dopo aver vissuto l’esperienza delle “Giornate nelle diocesi”, in cui hanno condiviso con i giovani e le famiglie di quel luogo, si è svolta la messa di invio e si sono messi in viaggio verso Lisbona.

Ricardo Nadales, direttore dell’area Evangelizzazione della Conferenza episcopale cilena e animatore della Pastorale giovanile in Cile, sta già ricevendo i giovani nella città di Lisbona. Per questo, insieme al vescovo presidente dell’area Evangelizzazione, mons. Galo Fernández, si è incontrato con le autorità diplomatiche del Cile in Portogallo e con i rappresentanti della Polizia Investigativa.

I pellegrini cileni si riuniranno oggi nella parrocchia di Nossa Senhora dos Navegantes per partecipare insieme alla celebrazione di una messa, poche ore prima dell’inizio ufficiale della Gmg.