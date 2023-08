Olocausto dei Rom: Von der Lyen, Jourova e Dalli, “riaffermiamo i nostri sforzi e il nostro impegno per costruire un’unione di uguaglianza”

“Nella Giornata europea della memoria dell’Olocausto dei Rom, rendiamo omaggio alla memoria delle centinaia di migliaia di Rom vittime dell’Olocausto e riaffermiamo i nostri sforzi e il nostro impegno per costruire un’unione di uguaglianza”. Lo hanno dichiarato in una nota congiunta la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, la vicepresidente per la Trasparenza, Věra Jourová, la commissaria Ue per Parità, Helena Dalli, in vista della Giornata della Memoria dell’Olocausto dei Rom. “Ricordiamo che la libertà di cui godiamo oggi comporta una responsabilità e richiede un’azione. L’Europa ha il dovere di proteggere le sue minoranze dal razzismo e dalla discriminazione”, hanno aggiunto. “Poiché il numero dei sopravvissuti e dei testimoni di questi orrori diminuisce, è nostro dovere, ora più che mai, continuare a ricordarli e a trasmettere le loro testimonianze. Ecco perché l’educazione all’Olocausto rimane una pietra miliare per costruire la resilienza e promuovere sforzi duraturi per contrastare l’antiziganismo, l’antisemitismo, i pregiudizi e l’odio”, concludono.