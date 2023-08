Gmg Lisbona: Olivier Giroud (calciatore Milan) ai giovani francesi, “diventate atleti di Dio, ascoltate la sua Parola, diventate suoi missionari”

(Foto Sir)

“Voi annunciate il Vangelo, siete un segno di speranza. Di una cosa sono certo: Dio vi aspetta e vuole parlare a ciascuno di voi. Non abbiate paura di ascoltarlo e di parlargli, quindi di pregare”. A lanciare l’appello ai 40mila giovani francesi che sono a Lisbona per partecipare alla Gmg è l’attaccante francese del Milan, Olivier Giroud. In un video diffuso dai vescovi francesi, il campione di calcio ricorda ai giovani transalpini che quelli della Gmg saranno dei “giorni magnifici da trascorrere con giovani di ogni parte del mondo”. “Non potrò essere fisicamente presente con voi, ma vi penso molto – dice Giroud -. Quarantamila francesi riuniti dalla fede in Gesù. Quanto è bello!”. Nel suo video il giocatore ricorda il suo amore per il calcio, “è la mia passione”, e “vorrei dirvi che, allo stesso modo, io amo Gesù. Sono riconoscente a Dio e a Gesù per le grandi cose che ha compiuto e continua a compiere nella mia vita. Gesù dona un senso alla mia vita, so chi sono, so dove vado, ho fiducia in Lui, e so anche che lui è vicino a me, è presente nei momenti brutti e belli della mia vita. Come voi – continua Giroud – anche io ho bisogno della sua presenza, di parlargli, di leggere la sua Parola, ascoltarlo e chiedergli perdono regolarmente. Cerco di essere suo discepolo, di servirlo, coltivando la mia passione di calciatore, nella mia vita quotidiana, nella mia famiglia, con i miei amici, nelle mie sconfitte e nelle mie vittorie”. “Seguire Gesù – confida il calciatore – mi dona forza e gioia, serenità e pace”. E poi un consiglio ai 40mila francesi: “Approfittate fino in fondo di questi giorni a Lisbona per intessere amicizie, diventate atleti di Dio, ascoltate la Sua Parola, gettate le reti con fede in Gesù, diventate suoi discepoli e missionari”.