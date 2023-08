Gmg Lisbona: Pontificie opere missionarie alla Giornata mondiale della gioventù con una pagina web dedicata e uno stand

I segretariati internazionali delle Pontificie opere missionarie (Pom) sono presenti alla XXXVII Giornata mondiale della gioventù di Lisbona, non solo con un sito web dedicato all’iniziativa ma anche con una presenza concreta. Da oggi a venerdì 4 agosto, all’interno della Fiera vocazionale dove i giovani possono entrare in contatto con diversi movimenti, associazioni, comunità, ordini religiosi, è presente anche uno stand dedicato alle Pom, si legge in un articolo pubblicato sul sito della Fondazione Missio. “Allestito e animato grazie alla direzione nazionale portoghese insieme ad altre direzioni nazionali europee (e con il sostegno della direzione statunitense), lo stand vuole essere un modo concreto per accendere i riflettori sulla dimensione missionaria della Chiesa universale”. Spiega padre José António Mendes Rebelo, direttore delle Pom portoghesi, all’Agenzia Fides: “vogliamo essere segno dell’universalità della Chiesa. Saremo lì per testimoniare la nostra missione: essere segno di fraternità e comunione tra tutte le Chiese locali del mondo”.

La pagina web dedicata alla Gmg2023 si trova all’interno del sito delle Pom.

La presenza delle Pom alla Gmg di Lisbona prevede anche un appuntamento: il 3 agosto alle 11.30 (ora locale) le Pom avranno uno spazio dedicato presso l’area delle testimonianze all’interno della Fiera vocazionale, “dove alcuni ragazzi e ragazze provenienti da diverse aree geografiche condivideranno la propria esperienza missionaria”.