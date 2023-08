Terremoto Centro Italia: Roma, incontro Ministro Abodi e Commissario Castelli, sinergie nel cratere per sport e giovani

Il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, oggi a Roma ha incontrato il Commissario Straordinario per la Riparazione e la Ricostruzione Sisma 2016, Guido Castelli. Quello odierno, riferisce una nota stampa del Commissario, è stato un primo confronto volto a creare tra le parti sinergie finalizzate a iniziative comuni nei territori dell’Appennino centrale colpiti dal sisma. Castelli ha consegnato ad Abodi un report sullo stato dell’arte di tutti gli interventi di ricostruzione delle infrastrutture sportive danneggiate dal terremoto del 2016 e illustrato le numerose iniziative progettuali finanziate dal Piano complementare sisma, sia per la rigenerazione urbana legata a strutture e impianti sportivi, sia per lo sviluppo e il consolidamento del settore sportivo. Nel dettaglio, le infrastrutture sportive lesionate dal sisma 2016 sono state 65, per un totale di interventi economici – finanziati attraverso Ordinanze – previsti di 93,6 milioni di euro. Dei 65 interventi, 18 si trovano in Re-gione Abruzzo, 6 nel Lazio, 36 nelle Marche e 5 in Umbria. Molti di questi immobili pubblici sono ad uso sportivo e ricreativo. Per l’implementazione dei cammini culturali, tematici e storici è previsto un finanziamento complessivo di 116,7 milioni di euro (149 interventi). Infine il sostegno a cultura, turismo e sport ha un plafond di 60 milioni di euro. Circa il 20% degli interventi previsti è destinato ad attività e imprese a carattere sportivo.