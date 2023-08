Gmg Lisbona: i primi gruppi arrivano a Casa Italia. La gioia di 15 ragazzi da Ussena (Cagliari)

“Ci aspettiamo un’esperienza di fede, un’esperienza forte che ci porteremo per tutta la vita. Sappiamo che ci stancheremo, ma sarà bello anche questo”. Così 15 ragazzi provenienti da Ussana, provincia e diocesi di Cagliari, accompagnati dai loro responsabili, hanno fatto tappa a Casa Italia, che stamattina ha cominciato ad accogliere i primi pellegrini. “Siamo arrivati qui in aereo – riferiscono -. Siamo atterrati a Porto e poi siamo andati in pullman a Fatima. Adesso siamo arrivati a Lisbona”. Tanta la loro attesa per l’incontro con Francesco. “L’incontro col Papa sarà il più emozionante di tutta la Gmg. Per alcuni di noi non è la prima volta che lo vediamo, ma è come se lo fosse. Perché ci emoziona tanto”.