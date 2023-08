Comunicazione: Vincenziani, nasce Famvin News. Per ora è in inglese, francese e spagnolo

Nasce Famvin News, un nuovo strumento di informazione e formazione sulle iniziative e il carisma dei rami che compongono la Famiglia vincenziana.

Spazio inoltre a storie, testimonianze e brevi profili, anche numerici, dei Paesi in cui la Famiglia vincenziana è presente.

Nel primo numero, oltre ad un resoconto del primo incontro della Famiglia vincenziana a Miami, il centro dell’attenzione è tutto sulla Giornata mondiale della gioventù tra testimonianze, l’incontro dei giovani vincenziani che si sta svolgendo in queste ore a Felgueiras (diocesi di Porto) ed una intervista alla responsabile del coordinamento dei giovani in America della San Vincenzo de’ Paoli.

Famvin News è disponibile per ora in inglese, francese e spagnolo.