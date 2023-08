Gmg Lisbona: Comunione e Liberazione, sono oltre 1.200 i partecipanti. Prosperi (presidente Cl), “amicizia di Gesù è tesoro più grande”

“Accorgersi della propria vocazione, impostare la vita seguendone il richiamo, concepire l’esistenza come un servizio al tutto: ecco l’impegno vitale del proprio essere cui lucidamente obbliga lo Spirito di Cristo, dando la forza per incominciare, e per essere fedeli”. È su queste parole di don Luigi Giussani che si incentra il messaggio di Davide Prosperi ai giovani di Comunione Liberazione (Cl) che parteciperanno alla Gmg di Lisbona. Il presidente di Cl invita i giovani ad avere “lo sguardo fisso al ‘sì’ della Madonna per imparare da lei. Siamo scelti da Cristo, e siamo scelti per uno scopo: contribuire a far sì che Lui sia riconosciuto da tutti. Il vostro ‘sì’ di oggi è il primo riconoscimento che Dio ci ha chiamati e che l’essere chiamati coincide con l’essere mandati. Così ogni istante della giornata diventa l’inizio della missione”. Scrive ancora Prosperi: “La gioia che nei prossimi giorni proverete nel portare le vostre domande alla Madre di Gesù al fianco di tanti giovani come voi provenienti da tutto il mondo, quella gioia che si prova quando la propria sete di felicità e di bene trova inaspettata e immeritata corrispondenza, sarà una possibilità sempre offerta alla vostra vita. Anche questo potrete chiedere a colei che portò nel suo grembo la luce della vita: che il dolce sguardo della Madonna sia per voi, anche nei momenti più duri o dolorosi, anche nei momenti di tristezza e di buio, la lampada sempre accesa che nessuna tenebra potrà mai coprire del tutto. La speranza fondata sulla gioia dell’amicizia con Gesù, vissuta nella storia, – conclude il presidente di Cl – è il tesoro più grande che vi porterete sempre dietro. Non siamo soli. Cristo ci ha messo insieme, donandoci questa amicizia definitiva”. In totale sono oltre 1.200 i giovani di Cl a Lisbona. Di questi 600 vengono dall’Italia, 300 dalla Spagna, 200 dal Portogallo, 100 dal resto d’Europa, più un altro centinaio di “diverse provenienze”.