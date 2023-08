Identità di genere e orientamento sessuale: Agesci, al via nei prossimi giorni la raccolta e la condivisione di storie di rover e scolte maggiorenni sul tema

“Con un taglio prettamente educativo”, nel solco del cammino sinodale della Chiesa, “continua con la seconda fase l’itinerario di ascolto che l’Agesci ha messo in campo sull’identità di genere e l’orientamento sessuale”. In una nota l’Associazione comunica che “saranno raggiunti, nei prossimi giorni, attraverso l’accompagnamento e il coinvolgimento delle proprie capo e capi, i rover e le scolte maggiorenni, i ragazzi e le ragazze dai 18 ai 21 anni dell’Associazione, per raccogliere in forma anonima le storie di chi vorrà condividere il proprio sentire sul tema”. “In piena adesione con il Magistero della Chiesa – prosegue la nota – l’Associazione muove allora il suo secondo passo, dopo aver condiviso qualche mese fa il progetto con tutti i suoi capi, ossia gli adulti educatori. Pienamente inserita nella società dai cui stimoli ed opportunità si lascia sfidare, l’Agesci vuole accompagnare i ragazzi e le ragazze a crescere, privilegiando l’approccio educativo e pedagogico. L’obiettivo – conclude la nota – è partire dalle storie di ognuno per far emergere le diverse esperienze, con grande realismo e spirito evangelico”.