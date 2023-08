Gmg Lisbona: Tv2000, oggi in onda tre speciali e la messa di apertura presieduta dal card. Clemente

Oggi, martedì 1° agosto, in diretta su Tv2000 gli speciali per la Giornata mondiale della gioventù a Lisbona e alle 20 la messa di apertura. Si inizia alle ore 11 con lo Speciale Gmg 2023, sul tema “I Santi patroni della Gmg 2023. I giovani e la fede”. Ospiti il vaticanista Domenico Agasso, don Josè Miguel Cardoso, don Tony Drazza.

Alle ore 17 un secondo Speciale Gmg 2023, che avrà per tema “I segni della Gmg: la croce pellegrina e l’icona della Madonna Salus Populi Romani”. Ospite il direttore editoriale del Dicastero per la comunicazione della Santa Sede, Andrea Tornielli. Prevista la testimonianza di suor Catherine Southwood, volontaria della casa di reclusione di Fossombrone, che racconta l’arrivo di ventiquattro giovani della Gmg nella struttura portando la croce di San Damiano e la Madonna di Loreto, i due simboli che, fin dalla Gmg di Buenos Aires del 1987, hanno accompagnato gli italiani ad incontrare i giovani di tutto il mondo.

Alle ore 19.30 l’ultimo speciale Gmg 2023 della giornata con ospite il mariologo padre Gian Matteo Roggio.

Alle ore 20 la messa di apertura della Gmg in diretta dalla Colina do Encontro, presieduta dal patriarca di Lisbona, card. Manuel Clemente.