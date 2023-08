Diocesi: Siena, dal 5 agosto la novena per l’Assunta. Dal 14 la festa entra nel vivo

Siena si prepara per festeggiare la solennità dell’Assunzione di Maria Santissima in cielo, che ricorre il 15 agosto. La cattedrale senese, dedicata proprio all’Assunta, ospiterà la tradizionale novena dal 5 al 13 agosto con il santo rosario alle ore 18 e la santa messa vespertina con omelia alle 18.30, a cura del Capitolo metropolitana.

La festa, che affonda le sue radici nella storia stessa della città di Siena ed è curata dal Comitato del clero e della Festa dell’Assunta, entrerà nel vivo lunedì 14 agosto, con il Corteo del cero che si terrà alle ore 15.30 e vedrà la partecipazione del popolo senese con le Contrade e le parrocchie.

La partenza sarà dalla chiesa di San Giorgio per arrivare in cattedrale, dove è prevista l’offerta dei ceri e dei censi, seguita dalla benedizione del Drappellone del Palio da parte dell’arcivescovo di Siena-Colle di Val d’Elsa-Montalcino, card. Augusto Paolo Lojudice.

Martedì 15 agosto, alle ore 10, è prevista la solenne concelebrazione, presieduta dal card. Lojudice, con musiche sacre eseguite dal coro “Guido Chigi Saraceni” diretto dal maestro Lorenzo Donati e con il maestro Cesare Mancini all’organo.

Mercoledì 16 agosto, infine, è prevista alle ore 7.45 la santa messa del Fantino nella cappella del Campo, presieduta dal card. Lojudice e concelebrata dai correttori delle 17 Contrade senesi.

Alle ore 17 inizierà il Corteo storico nel Campo, seguito dalla Carriera del Palio in onore dell’Assunta. Al termine, il duomo di Siena ospiterà il tripudio della Contrada vincitrice.