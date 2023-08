Papa Francesco: nomina dei membri del Consiglio superiore di Coordinamento della Pontificia Università Lateranense

Con Decreto di nomina dei membri del Consiglio superiore di Coordinamento della Pontificia Università Lateranense, Papa Francesco ha stabilito oggi quanto segue: “Con Rescritto del 21 agosto 2021, ho costituito all’interno della Pontificia Università Lateranense il Consiglio Superiore di Coordinamento. Oltre alle figure già previste, nomino i seguenti membri: dott.ssa Sabrina Di Maio, direttore gestionale; dott. Stefano Fralleoni, dirigente controllo gestione – Amministrazione del patrimonio della Sede Apostolica; dott.ssa Marina Roveraro, esperta controllo e vigilanza – Segreteria per l’Economia; dott. Paolo Nusiner, direttore della Direzione per gli Affari generali del Dicastero per la Comunicazione; mons. Luigi Michele De Palma, segretario del Consiglio superiore di Coordinamento. I nuovi membri assumeranno l’incarico l’11 settembre 2023”.