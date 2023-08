Gmg Lisbona: diocesi di Mantova, quasi 400 giovani partecipano alla Giornata mondiale. Con loro il vescovo Busca

Quasi 400 giovani mantovani, provenienti da 20 parrocchie della diocesi, partecipano alla Giornata mondiale della gioventù – che si tiene a Lisbona da oggi al 6 agosto – con tre differenti modalità, proposte e organizzate dalla Pastorale giovanile diocesana.

Il primo gruppo di 102 giovani è partito domenica 23 luglio da Mantova con 2 pullman, per aderire alla proposta del gemellaggio con la diocesi portoghese di Aveiro (proposta XL). Durante il viaggio hanno fatto due tappe, a Tolosa e León, con altrettanti momenti di catechesi.

Arrivati ad Aveiro mercoledì 26 luglio, hanno incontrato le famiglie che li hanno ospitati fino a domenica 30 luglio, quando si è tenuta una grande festa in spiaggia per concludere il gemellaggio.

Il secondo gruppo, poco più di 250 persone (proposta L), è partito da Mantova con 5 pullman venerdì 28 luglio. Con tappe intermedie sempre a Tolosa e León, è arrivato a Fatima lunedì 31 luglio, dove i due gruppi si sono riuniti. Da qui hanno proseguito insieme per Silveira, cittadina a circa un’ora da Lisbona, che ospita i mantovani durante la settimana della Gmg. 160 ragazzi sono alloggiati nelle famiglie, gli altri in locali messi a disposizione dalle parrocchie.

Il terzo e ultimo gruppo di 40 giovani arriverà direttamente a Lisbona in aereo sabato 5 agosto, per partecipare con gli altri alla veglia e alla messa.

Il vescovo Marco Busca ha raggiunto il gruppo mantovano a Lisbona domenica 30 luglio e si ferma per tutta la settimana, fino alla messa conclusiva di domenica 6 agosto. Lunedì 31 luglio ha partecipato a due testimonianze vocazionali – insieme a una coppia e una consacrata – per conto del Dicastero dei vescovi. Mercoledì terrà una catechesi e la messa con i giovani di Trento. Infine giovedì e venerdì terrà due catechesi per i giovani mantovani, divisi per fasce d’età (under 20 e over 20) e la santa messa.

Durante il viaggio di ritorno in pullman è prevista una sosta a Barcellona, lunedì 7 agosto, per un ritrovo con gli altri giovani di tutte le diocesi lombarde nella basilica della Sagrada Familia. Il rientro a Mantova è previsto quindi per martedì 8 agosto.