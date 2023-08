Gmg Lisbona: tutte le dirette di domani, prima giornata del Papa in Portogallo

Molto nutrito il programma delle dirette televisive di Tv2000 sul viaggio del Papa in Portogallo. Si comincia domani, giornata di arrivo del Santo Padre, alle 10.30, con uno Speciale sulla Gmg 2023. Ospiti: il rettore della Pontificia Università Lateranense Vincenzo Buonomo; il professore ordinario di Letteratura Portoghese e Brasiliana Alma Mater Studiorum Università di Bologna Roberto Vecchi. Ci sarà anche la testimonianza di Fatima Pereira Afonso, chef Portoghese che vive a Roma da più di 30 anni. Dopo la diretta per l’accoglienza ufficiale alla Base Aerea di Figo Maduro e la cerimonia di benvenuto, la seconda diretta è in programma alle 11.45, per la visita di cortesia al presidente della Repubblica nel Palacio Nacional de Belem. Alle 13.15, la diretta per l’incontro con le autorità, la società civile e il Corpo Diplomatico al Centro Culturale di Belém. Alle 17 lo Speciale Gmg 2023. Ospiti: il presidente del Comitato di Scienze Storiche mons. Carlos Alberto de Pinho Moreira Azevedo; i giornalisti Marco Tarquinio e Carlo Giacobbe; il missionario scalabriniano Padre Carlos Caetano. Due le dirette pomeridiane: alle 17.30, per l’incontro con il presidente dell’Assemblea della Repubblica nella Nunziatura apostolica, e alle 18.30 per i Vespri con i vescovi, sacerdoti e diaconi nel “Mosteiro dos Jerónimos”. Il secondo Speciale Gmg 2023 comincerà alle 19.50. Alle 21, in diretta, la serata evento “Protagonisti, la festa dei giovani italiani a Lisbona”.