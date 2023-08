Gmg Lisbona: Santuario di Fatima, solo ieri 140mila pellegrini. Il Papa atteso sabato 5 agosto rimarrà in preghiera nella Cappella delle Apparizioni

(foto sir)

(da Fatima) Il Santuario di Fatima si riempie di giovani, colori e bandiere di tutto il mondo. Solo ieri alla Messa delle 11, 100mila pellegrini hanno partecipato alla celebrazione riempiendo la Basilica e l’immenso piazzale del Santuario. I gruppi più numerosi provengono da Stati Uniti, Italia, Spagna e Francia. Alla messa del pomeriggio i giovani erano in 40mila, provenienti per lo più dall’America Latina. E’ Carmo Rodeia, direttrice dell’ufficio comunicazioni del Santuario, a dare al Sir qualche cifra sulla presenza dei giovani a Fatima in questi giorni di Gmg. Sono cominciati ad arrivare qui dalla metà di luglio ma la loro presenza è cresciuta di numero giorno dopo giorno. Oggi pomeriggio a celebrare la Messa in Basilica alle 15 ci sarà il card. Luis Antonio Gokim Tagle, insieme al Rettore del Santuario Carlos Manuel Pedrosa Cabecinhas. Il Santuario si è attrezzato ad accogliere i giovani della Gmg. Qui possono trovare percorsi dedicati a loro e in diverse lingue: programmi organizzati e visite gratuite, soprattutto proposte di preghiera. Due volte al giorno possono anche seguire due workshops sulla spiritualità di Fatima. “Un percorso – spiega Carmo Rodeira – pensato sul messaggio della Madonna di Fatima che è centrato sulla preghiera e la conversione. L’idea è quella di far entrare la preghiera nella vita dei giovani come la cosa più importante. Solo uomini e donne capaci di riconciliare prima i loro cuori, possono costruire la pace e cambiare il mondo”. Le attività resteranno aperte fino al 10 agosto.

Si respira nel Santuario un clima di grandissima attesa per l’arrivo di Papa Francesco sabato 5 agosto. Il Santo Padre entrerà nel Santuario con la papa mobile e percorrerà il lungo piazzale che lo poterà nella Cappella delle Apparizioni che è il vero cuore del Santuario. Fu la prima costruzione fatta nella Cova da Iria sul posto delle Apparizioni della Madonna. Il posto esatto è indicato da una colonna di marmo sulla quale è posta l’Immagine della Madonna. Lì – fa sapere Carmo Rodeia – il Santo Padre sosterrà in silenzio per tutto il tempo che vorrà. Poi, comincerà la recita del Rosario. Dopo il saluto del vescovo di Fatima, il Papa terrà un discorso. Nella cappellina, oltre a tutti i vescovi del Portogallo saranno presenti 200 giovani malati e detenuti, “giovani – dice Carmo Rodeia – che non hanno potuto partecipare alla Gmg a Lisbona e avranno così l’occasione per salutare il Santo Padre”. La visita durerà circa 2 ore. La statua della Madonna custodita dentro la teca nella cappellina delle apparizioni sarà poi trasferita a Lisbona domenica 6 agosto per la messa di conclusione della Gmg. È la seconda volta che Papa Francesco visita il Santuario di Fatima. Lo fece nel 2017 in occasione del centenario delle Apparizioni della Beata Vergine Maria alla Cova da Iria. La direttrice delle comunicazioni ricorda che la tappa nel santuario è stata aggiunta al programma della Gmg perché Francesco vuole pregare in modo speciale Maria per la fine della guerra nel cuore dell’Europa e ricorda il gesto compiuto da Francesco, porprio nel segno di Fatima, a poco più di un mese dallo scoppio della guerra nella martoriata Ucraina, di chiedere la consacrazione della Russia e dell’Ucraina al Cuore Immacolato di Maria.