Gmg Lisbona: America Latina, giunta la delegazione del Celam. Domani messa e festa nel parco Quinta de Granja

Tutto è pronto per l’inizio dell’agenda ufficiale della Giornata mondiale della gioventù di Lisbona 2023. La delegazione del Consiglio episcopale dell’America Latina e dei Caraibi (Celam), giunta a Lisbona in questi giorni, è composta da 11 persone tra vescovi, sacerdoti, religiosi e religiose, e giovani che rappresentano le diverse regioni del continente. Le loro esperienze personali e pastorali ci permettono di vedere l’emozione e la speranza con cui vivono questo momento che va oltre il viaggio, l’estate europea e la pausa dalle normali attività.

Il 2 agosto alle 19, ora di Lisbona, le delegazioni giovanili delle 22 Conferenze episcopali del continente si incontreranno nel parco metropolitano Quinta da Granja.

L’obiettivo è vivere in unità la grande serata latinoamericana. Un incontro con diverse attività che comprenderanno la celebrazione eucaristica per rafforzare i legami tra i giovani, i loro leader e il lavoro dell’équipe di pastorale giovanile latinoamericana accompagnata dal Celam, il tutto nell’ambito della Giornata mondiale della gioventù di Lisbona 2023, in cui più di 32mila giovani di America Latina e Caraibi attendono di incontrare Papa Francesco e di tornare nei loro Paesi come “missionari”, senza la possibilità di tacere ciò che hanno vissuto fino in fondo.