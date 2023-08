Haiti: spiragli per una forza militare multinazionale. Il Kenya disposto a guidarla

Spiragli per la pacificazione di Haiti, dove si stima che l’80% del territorio sia in mano alle bande criminali. Il Kenya ha già annunciato di essere pronto a guidare la forza militare multinazionale che potrebbe entrare ad Haiti. Nelle prime intenzioni, 1.000 agenti di polizia verrebbero dispiegati per unire le forze con la polizia locale per affrontare le organizzazioni criminali.

“Il Kenya ha accettato di valutare positivamente la possibilità di guidare una forza multinazionale ad Haiti. Il Kenya si impegna a dispiegare un contingente di 1.000 agenti di polizia per addestrare e assistere la polizia haitiana a ripristinare la normalità nel Paese e a proteggere le installazioni strategiche”, ha dichiarato il Ministero degli Esteri di Haiti in un comunicato.

Tuttavia, il dispiegamento militare multinazionale deve essere approvato dal Consiglio di aicurezza delle Nazioni Unite. Il governo haitiano dovrà poi dare il suo consenso attraverso un documento di richiesta ufficiale.