Chiese siciliane: Catania, mons. Raspanti partecipa a conferenza stampa su bandi di finanziamento alle imprese “Connessioni-Nuovi luoghi per l’innovazione”

Ci sarà anche mons. Antonino Raspanti, vescovo di Acireale e presidente della Conferenza episcopale siciliana, alla conferenza stampa di presentazione dei bandi di finanziamento alle imprese “Connessioni-Nuovi luoghi per l’innovazione in Sicilia”, gestito dall’Assessorato delle attività produttive e “Fare impresa in Sicilia”. L’appuntamento è fissato per giovedì 3 agosto, alle ore 17, al Palazzo della Regione a Catania (Via Bernardo, 5).

Saranno presenti Edmondo Tamajo, assessore delle Attività produttive, Nicola D’Agostino; Carmelo Frittitta, dirigente generale del Dipartimento regionale delle Attività produttive; Lorenza Anna Giardina, direttore generale della Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane siciliane; Calogero Guagliano, direttore generale dell’Irfis.

La partecipazione del vescovo alla conferenza stampa è tappa del cammino di dialogo e confronto avviato dalla Cesi con le istituzioni sociali e politiche regionali siciliane: l’obiettivo della Conferenza episcopale siciliana è “una collaborazione per lo sviluppo del territorio in generale, attraverso il quale si possono raggiungere alcuni obiettivi necessari, quali più lavoro, meno migrazione che porta i giovani lontano dalla Sicilia”.