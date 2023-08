Gmg Lisbona: diocesi di Treviso, il vescovo Tomasi accompagna i 1.250 giovani pellegrini. “Possano vivere un’esperienza significativa di fede e di condivisione”

(Foto: diocesi di Treviso)

Tra i 65.000 giovani italiani ala Gmg di Lisbona c’è anche un nutrito contingente di trevigiani. Dalla diocesi della Marca, infatti, con aerei e autobus, sono arrivati un po’ alla volta, con percorsi diversi, 1.250 ragazzi e ragazze della Pastorale giovanile di Treviso, uno dei gruppi più numerosi tra i 5.000 giovani che complessivamente sono partiti dal Triveneto. I trevigiani sono accompagnati dal vescovo Michele Tomasi, da 40 sacerdoti e da numerosi animatori. Sono 500 quelli che sono volati direttamente a Lisbona, tra cui l’ultimo gruppo, quello giunto la notte scorsa con mons. Tomasi, mentre gli altri hanno fatto scalo, per una visita, in altre bellissime città spagnole e portoghesi: Madrid, Granada, Siviglia, Santiago di Compostela, Malaga, Porto. Tutti insieme, i trevigiani sono ospitati per tutta la durata della Gmg nella città di Sintra, a 28 chilometri da Lisbona, accolti in parrocchie, famiglie, palestre, scuole…

Ad accompagnare i giovani c’è la preghiera di tante persone, adulte e anziane, di giovani che rimarranno a casa e che li seguiranno in tante dirette e sui social, ma soprattutto nella grande diretta streaming promossa dall’Azione cattolica diocesana della veglia con il Papa del 5 agosto nella parrocchia di Lughignano di Casale sul Sile. Ma ci sarà anche la preghiera speciale di chi ogni mese prega con le intenzioni proposte dalla Rete mondiale di preghiera del Papa. A loro, infatti, il vescovo Michele ha affidato una intenzione speciale: “Per tutti i giovani che partecipano alla Giornata mondiale della gioventù a Lisbona. Possano vivere un’esperienza significativa di fede e di condivisione, che li sostenga nel loro cammino e li aiuti a essere testimoni gioiosi del Vangelo”.