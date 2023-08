Treviso: online il nuovo sito del settimanale “La Vita del popolo”, in coincidenza con l’avvio della Gmg

Da oggi, 1° agosto, in coincidenza con l’avvio ufficiale della Gmg, è “online” il nuovo sito della Vita del popolo, settimanale diocesano di Treviso: https://www.lavitadelpopolo.it. Una scelta fatta appositamente, nonostante il periodo estivo, per accompagnare nel modo migliore, con una “diretta” lunga una settimana, la partecipazione dei circa 1.250 giovani trevigiani all’appuntamento mondiale di Lisbona con Papa Francesco. Il nuovo sito dispone di uno spazio informativo molto più ricco e completo del precedente. Oltre all’attualità, aumenta il numero delle sezioni. Il lettore troverà un adeguato spazio soprattutto per le notizie di cronaca locale ed ecclesiale, ma anche attenzione al sociale, alla politica, all’economia, al mondo, all’ambiente, alla cultura, allo sport. Il sito internet è meglio integrato con l’edizione cartacea, anche a livello di organizzazione lavorativa, grazie al comune sistema editoriale “Milenium”. C’è molto più spazio per la multimedialità, con un’apposita sezione per i video e le foto-gallery. Inoltre, saranno gradualmente implementate e valorizzate le rubriche, i blog, le opinioni, i podcast. Insomma, uno strumento che con originalità si affianca all’edizione “di carta”, nella convinzione che il giornale, con i suoi oltre 130 anni di vita, debba porsi in sintonia con i nuovi linguaggi, e in dialogo con tutti. Alcune funzionalità e sezioni del sito saranno implementate nelle prossime settimane, quando sono previste per i lettori ulteriori novità, sempre nell’ottica di una maggiore fruibilità della Vita del popolo anche da computer, tablet o smartphone.