Gmg Lisbona: diocesi di Fidenza, oggi i 70 giovani in visita a Casa Italia. Stasera partecipano alla messa di apertura

(Foto: diocesi di Fidenza)

I 70 giovani della diocesi di Fidenza, accompagnati da sacerdoti, seminaristi ed educatori, sono partiti nella notte di sabato 29 luglio alla volta di Lourdes. Lì hanno recitato il rosario davanti al santuario, partecipato alla processione aux flambeaux e affidato a Maria il loro cammino di questi giorni.

Sono poi ripartiti alla volta di Lisbona, dove sono arrivati nella giornata di ieri. Il gruppo alloggia in una scuola di Mira Sintra, località a circa 25 chilometri dalla capitale portoghese. “Siamo molto fortunati perché in questa piccola località di soli 6.000 abitanti c’è una stazione ferroviaria, collegamento diretto con Lisbona”, hanno sottolineato gli educatori. Dopo un momento di preghiera hanno ritirato il kit portoghese della Gmg, composto da uno zaino con al suo interno una maglietta, un cappellino, il Rosario e una borraccia ecologica per l’acqua.

Questa mattina dopo la recita delle Lodi partenza alla volta di Lisbona per visitare Casa Italia, portare un saluto agli amici e al personale, prendere parte agli eventi della Gmg. Questa sera, alle ore 19, presso la Colina Do Encontro avrà luogo la messa di apertura della Gmg presieduta dal card. Manuel Clemente, patriarca di Lisbona, alla quale prenderà parte anche la delegazione della diocesi.