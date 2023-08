Diocesi: Ischia, “Villa Joseph” resta luogo di accoglienza per anziani e diventerà anche centro pastorale

Con “grande gioia” la diocesi di Ischia, in comunione con la Congregazione orionina, annuncia che da ieri 31 luglio è la diocesi di Ischia titolare della struttura che accoglie la casa di riposo “Villa Joseph”. Non solo “Villa Joseph” resta luogo di accoglienza per anziani ma diventerà anche centro pastorale.

“Dopo una lunga trattativa al fine di evitare che la struttura fosse chiusa e probabilmente ceduta a terzi, con il conseguente trasferimento in terra ferma degli anziani ospiti, mons. Gennaro Pascarella (amministratore apostolico delle diocesi di Ischia e di Pozzuoli, ndr) e don Giovanni Carollo, provinciale dei Padri orionini, con il loro economo, hanno firmato ieri il contratto preliminare all’acquisto della struttura”, si legge in una nota della diocesi di Ischia.

“Dopo aver fatto visita agli ospiti della casa, il vescovo Gennaro ha voluto rassicurarli che da la Chiesa di Ischia sarà loro ancora più vicina e ha espresso viva soddisfazione per il raggiungimento di questo importante risultato nel rispetto delle volontà di tutti quelli che, a vario titolo, hanno generosamente contribuito alla realizzazione di quest’opera”, conclude la nota.