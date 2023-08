Gmg Lisbona: Roma, 1.300 pellegrini si imbarcano per il Portogallo. Domani tappa a Fatima

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

Un invito a percorrere il cammino guidati dalla luce della Parola di Dio e desiderosi di aprirsi al prossimo, instaurando autentiche relazioni. è quello rivolto dal cardinale vicario della diocesi di Roma, Angelo De Donatis, ai 600 ragazzi romani in partenza per la Gmg di Lisbona. “Mentre spezzate il pane e celebrate la vita – ha affermato ai tanti che assiepavano la basilica -, scoprirete tutti che ogni pellegrinaggio raggiungerà la sua meta quando deciderete, in fretta, di lasciare tutto e tornerete a gridare che avete visto il Signore vivo e che l’unico modo stupendo e degno di vivere la vita è quello di donarla, no di trattenerla. Vi auguro di tornare a Roma con la decisione ferma di donare a Lui ogni giorno”. Animata dal coro della diocesi di Roma, la Messa è stata concelebrata dai quattro vescovi ausiliari di Roma (Reina, Salera, Gervasi, Ricciardi) e dai sacerdoti che accompagnano i ragazzi alla Gmg. Tra questi don Alfredo Tedesco, direttore dell’Ufficio per la pastorale giovanile della diocesi. “Come la Vergine ha generato il Figlio di Dio, noi presentiamo questi ragazzi come figli della Chiesa”, ha detto. Terminata la messa il gruppo è partito per unirsi a quelli provenienti da altre 11 diocesi del Lazio. Tutti insieme si imbarcheranno dal porto di Civitavecchia per raggiungere la Gmg in nave. La diocesi di Roma ha infatti aderito alla proposta del Servizio di pastorale giovanile della Conferenza episcopale del Lazio che vedrà in viaggio verso il Portogallo oltre 1.300 pellegrini. Tra questi ci sono 8 vescovi, 418 minorenni, 154 educatori, 87 tra presbiteri e diaconi, 25 consacrate e 33 seminaristi. Prima di raggiungere Lisbona il gruppo, che nella giornata di domani sbarcherà a Barcellona, farà tappa a Fatima dove trascorrerà la giornata del 3 agosto con la visita e la celebrazione eucaristica nel Santuario, luogo delle apparizioni della Vergine Maria ai tre pastorelli. Il 4 agosto i pellegrini arriveranno a Lisbona e si uniranno ai giovani di tutto il mondo per partecipare, fino a domenica 6, agli appuntamenti con Papa Francesco. Il viaggio proseguirà con la visita a Madrid prevista per il 7 agosto mentre l’8 torneranno a Barcellona, da dove ripartiranno per Civitavecchia. Il rientro nelle proprie diocesi è previsto per il 9 pomeriggio.