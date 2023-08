Solitudine: Croce rossa italiana, al via il progetto “Piazzetta Cri – All for Health, Health for All” per creare occasioni di incontro e inclusione

foto Croce rossa italiana

Un progetto che ha già permesso a oltre 300 persone di incontrarsi, socializzare e condividere esperienze. Si tratta del progetto “Piazzetta Cri – All for Health, Health for All”, realizzato dalla Croce rossa italiana in collaborazione con Sanofi, per affrontare il problema sociale della solitudine “che i nostri volontari da Nord a Sud sono impegnati a contrastare con attività di sostegno nei confronti di chi più soffre forme di isolamento”, spiega Debora Diodati, vice presidente di Croce rossa italiana presentando il progetto. “Siamo orgogliosi – prosegue – di quanto i Comitati a livello territoriale riescono a fare per restituire forme di socializzazione e in fin dei conti per ritrovare quei sorrisi che spesso, purtroppo, si perdono per varie ragioni”.

Una gita fuori porta, una passeggiata, una festa di compleanno o anche una visita al cimitero insieme, per costruire reti sociali, rapporti di fiducia all’interno dei quali condividere intimità emotiva, l’unico vero antidoto alla solitudine. Prima ci si incontrava in piazza, al bar, in strada, si scambiavano due chiacchiere, a volte si facevano anche nuove conoscenze. Poi il Covid ha complicato tutto e ancora oggi sono evidenti le conseguenze sociali della pandemia, specie nella fascia degli over 65. L’11,9% degli italiani non ha qualcuno con cui parlare dei propri problemi personali. Il 13,2% degli over 16 non ha una persona alla quale chiedere aiuto. Un italiano su otto si sente solo. Obiettivo del progetto creare occasioni di incontro e inclusione per costruire, con il supporto dei volontari Cri, vere e proprie reti sociali che rimettano al centro la persona con le sue fragilità e i suoi bisogni”. Incontro, condivisione e presenza. Sono queste le chiavi dell’iniziativa promossa da Croce rossa italiana e Sanofi con il coinvolgimento dei Comitati territoriali di Sesto San Giovanni, Loreto-Osimo, Molfetta, Oristano, Mascalucia-Viagrande.

Oltre alle persone coinvolte in diverse attività, sono centinaia quelle coinvolte in attività di gruppo online tramite una piattaforma sotto la guida di psicologi Cri. Altrettante le persone coinvolte in percorsi di supporto psicologico telefonico tramite il numero di pubblica utilità 1520.