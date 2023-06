Ue: Meloni, “Italia sostiene cammino per adesione di Ucraina, Moldova, Georgia e Balcani occidentali”. “Europa non è un club, è il nostro destino”

“L’Europa non è un club, non è solo regole e non è solo interessi. L’Europa è, oltretutto e prima di tutto, una civiltà fondata sull’idea che gli uomini sono liberi e uguali. Valori da cui dipendono anche idee come la solidarietà, la sussidiarietà, lo stato di diritto. Siamo qui per ricordare che non permetteremo che questi principi vengano discussi, che questi principi vengano distrutti da chi pensa di riportarci agli anni più difficili del secolo scorso”. Lo ha affermato questa mattina il presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, intervenendo a Chisinau, in Moldova, al Vertice della Comunità politica europea.

“Per questo motivo – ha proseguito – saremo vicini all’Ucraina, aiutandola a 360 gradi per tutto il tempo che sarà necessario. Per questo sosteniamo anche il cammino che Ucraina, Moldova, Georgia, ma anche i Balcani occidentali stanno compiendo verso l’adesione all’Unione europea, che non significa allargare l’Unione europea, ma tornare tutti insieme, perché è questo quello che siamo”.

Il premier ha sottolineato che “gli ucraini, il presidente Zelensky, stanno impressionano il mondo, dimostrando quanto possa essere difficile piegare un popolo libero e una nazione sovrana”. “Sappiamo che difendono anche la nostra sicurezza e il diritto internazionale, senza il quale nessuno domani sarebbe al sicuro”, ha osservato Meloni, evidenziando che la Moldova è “un’altra nazione che rischierebbe un’aggressione se gli ucraini non si difendessero come stanno facendo e se noi non li aiutassimo a farlo”.

Il presidente del Consiglio ha poi rimarcato che “non esiste un’Europa di serie A e un’Europa di serie B; c’è solo l’Europa e quell’Europa ha bisogno, come ha detto Papa Giovanni Paolo II, di respirare con due polmoni: l’Occidente e l’Oriente”. “Se l’Europa è inoltre il nostro destino, se di fronte alle crisi che stiamo affrontando vinciamo o perdiamo insieme, è insieme che dobbiamo trovare le soluzioni a queste crisi”, ha ammonito Meloni, riferendosi a tematiche quali la sicurezza, la connettività, le relazioni con i nostri partner globali, Africa in primo luogo, e la migrazione illegale. Una crisi, quest’ultima, “che possiamo risolvere solo se aiutiamo quelle nazioni”, ha precisato il premier.