Diocesi: Pavia, domani sera la statua della Madonna della Stella del Borgo Ticino in barcè sul fiume e preghiera di affidamento

La statua della Madonna della Stella del Borgo Ticino nella serata di domani, venerdì 2 giugno, verrà nuovamente issata su un barcè, tipica imbarcazione pavese, per salutare e benedire con il suo passaggio il fiume e i fedeli. L’appuntamento è fissato per le 21 alla fine del Borgo Basso. “Qui – viene spiegato in una nota – si riuniranno i fedeli ed anche le imbarcazioni con i vogatori che vogliono prendere parte alla remata, rigorosamente controcorrente. Verrà recitata la preghiera iniziale sulla riva e poi il via alla processione con le barche sull’acqua del Ticino: sull’imbarcazione principale (bianca, che reca scritto in azzurro ‘Madonna della Stella’) ci saranno i due rematori in punta e al fondo e al centro la Madonna della Stella”. “Giunti nei pressi del Ponte Coperto, le barche – prosegue la nota – attraccheranno alla riva più accessibile, la Madonna verrà portata a spalla fino alla chiesa di Santa Maria in Betlem e la processione riprenderà il suo cammino sulla terra attraverso il primo tratto di via Milazzo, piazzale Ghinaglia e via dei Mille. Una volta giunti in chiesa, come da tradizione, ci sarà la preghiera di affidamento alla Madonna della Stella con il vescovo, mons. Corrado Sanguineti”. La processione verrà preceduta alle 18 dalla messa solenne presieduta dal parroco di Santa Maria in Betlem, don Fabio Curti.