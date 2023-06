Diocesi: Perugia, il 4 giugno la presentazione del “Perugino nel segno del tempo”, le iniziative per il quinto centenario della morte del pittore

(foto diocesi Perugia)

È in programma per domenica 4 giugno, alle ore 21 nel chiostro superiore della cattedrale di San Lorenzo di Perugia, la presentazione del “Perugino nel segno del tempo”, il programma delle iniziative organizzate della diocesi di Perugia in collaborazione con la società Genesi srl, per il quinto centenario della morte di Pietro Vannucci (1523-2023). Interverranno all’appuntamento il vescovo mons. Ivan Maffeis, Ilaria Borletti Buitoni, presidente del Comitato nazionale promotore delle celebrazioni del Perugino, Fabrizio Stazi, direttore generale della Fondazione Perugia, Alessandro Polidori, direttore dell’Ufficio diocesano per i Beni Culturali, Francesco Vignaroli, curatore della guida I luoghi di Perugino tra Perugia e il Trasimeno, Laura Teza, dell’Università degli Studi di Perugia, e Duccio Medini, presidente dell’associazione Frammenti. Tutte le iniziative sono realizzate con il sostegno del Comitato nazionale promotore delle celebrazioni per il quinto centenario della morte del Perugino e della Fondazione Perugia. “Le celebrazioni del cinquecentenario della morte del Perugino rappresentano un’occasione per riscoprire e valorizzare, attraverso il nostro patrimonio culturale, la via di una bellezza che traguarda i capolavori e non smette di interrogare le ragioni più profonde del nostro essere e del nostro andare”, sono le parole di mons. Maffeis, contenute nella prefazione alla guida I luoghi di Perugino tra Perugia e il Trasimeno (Electa, Milano 2023).