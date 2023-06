Diocesi: Bolzano, il 4 giugno torna la Domenica delle famiglie

Domenica 4 giugno si celebra per l’undicesima volta nella diocesi di Bolzano-Bressanone la Domenica delle famiglie, “buona occasione per chiudere insieme l’anno di lavoro pastorale, per iniziare l’estate e le vacanze e soprattutto – dopo gli anni di pandemia – per riattivare in modo nuovo il contatto con le famiglie”, sottolinea Johanna Brunner, direttrice dell’Ufficio diocesano matrimonio e famiglia. In questa giornata le parrocchie sono invitate a proporsi come luogo di incontro e di festa per la famiglia, “a mandare – prosegue – un segnale che le famiglie sono importanti per la parrocchia e la comunità. Alle famiglie va trasmessa l’importanza del loro ruolo, il senso di apprezzamento e il fatto che la fede può essere una fonte di forza per le famiglie”.

Il motto della Domenica delle famiglie 2023 è “Creiamo il nostro stare insieme” per “concentrarci sul bene prezioso del ‘tempo’: tempo insieme, tempo di qualità, stare insieme, stare per l’altro e con l’altro – spiega Brigitte Hofmann Demetz, presidente della Commissione diocesana per la famiglia -. La domenica delle famiglie è una splendida occasione per ricordarci che le nostre famiglie, con tutti i loro colori e le loro diversità, in tutte le loro sfaccettature e con tutto il loro potenziale, sono un pilastro portante per le nostre parrocchie e per la nostra società, che deve essere nutrito e curato – ogni singolo giorno”.

Nella Domenica delle famiglie le parrocchie celebrano spesso funzioni religiose dedicate, propongono attività ludiche particolari e organizzano momenti di incontro e di dialogo. Anche quest’anno la Commissione diocesana per la famiglia ha preparato spunti per l’occasione: un manifesto, proposte per la liturgia e la messa per le famiglie, suggerimenti per giochi. Il materiale è disponibile sul sito web www.bz-bx.net/it/domenica-delle-famiglie.