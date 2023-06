Diocesi: Novara, domani a Boca la Giornata dell’amicizia con gli operatori pastorali impegnati nell’ambito socio-assistenziale

È in programma per domani, venerdì 2 giugno, presso il santuario del SS. Crocifisso di Boca, la 59ª Giornata dell’amicizia. Si tratta dell’“incontro diocesano che vede riunirsi le associazioni impegnate nella pastorale della salute e nell’assistenza socio-sanitaria”. Il tema di quest’anno, ispirato al Messaggio di Papa Francesco per la Giornata del malato 2023, è “La compassione come esercizio di sinodalità”. L’icona biblica che farà da guida alla Giornata è un versetto del Vangelo di Luca, tratto dalla parabola del Buon Samaritano: “…lo portò in un albergo e si prese cura di lui…” (Lc 10,35).

La Giornata prenderà il via alle 9 con accoglienza dei partecipanti, poi la preghiera iniziale alla quale seguirà l’intervento di Gianni Cervellera, teologo, docente in corsi per cappellani e operatori pastorali della sanità, coordinatore pastorale presso il Fatebenefratelli di Cernusco sul Naviglio e membro della Consulta nazionale per la Pastorale della salute della Cei. Alle 10.30 il “Cammino insieme” all’esterno del santuario.

Nel pomeriggio, alle 16, il vescovo di Novara, mons. Franco Giulio Brambilla presiederà la celebrazione eucaristica.