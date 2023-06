Beni culturali ecclesiastici: Bologna, il 9 giugno incontro con il card. Matteo Zuppi e Francesco Profumo

Il prossimo 9 giugno, il card. Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, e il presidente di Acri, Francesco Profumo, presenteranno a Bologna i risultati di un progetto pluriennale di studio sui beni culturali ecclesiastici. Il lavoro, intitolato “Fondazioni e beni ecclesiastici di interesse culturale. Sfide, esperienze, strumenti”,

a cura di Valentina Dania e Lorenza Gazzero (il Mulino, 2023) “testimonia la necessità di un maggior coordinamento tra autorità statali ed ecclesiastiche in merio alle urgenze di conservazione e valorizzazione del vasto patrimonio culturale della Chiesa, mettendo in luce alcune buone pratiche di valorizzazione realizzate dal Terzo settore e dalle Fondazioni”, si legge in una nota.

All’incontro interverranno Giusella Finocchiaro, presidente della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna; Remo Taricani, Deputy Head of Italy Unicredit; Marco Cammelli, presidente dell’Associazione di cultura e politica il Mulino; Lorenzo Casini, professore ordinario di Diritto amministrativo, Scuola Imt Alti Studi di Lucca, Roberto Balzani, professore ordinario di Storia contemporanea, Alma Mater Studiorum Università di Bologna; Stefano Consiglio, presidente della Scuola delle Scienze Umane e Sociali Università Federico II di Napoli. Modera Donatella Pieri, presidente della Commissione Attività e Beni culturali di Acri. A concludere i lavori Profumo e il card. Zuppi.